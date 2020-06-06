ستولتنبرج: الناتو يستعد لموجة ثانية محتملة من جائحة كورونا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن التحالف العسكري يُعد خططا محددة للاستعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، إن الهدف هو التحرك على نحو منسق في مكافحة الفيروس، مضيفا: "يتعين علينا أن ننسق خططنا على نحو يتيح مساعدة الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة، المرتبطة على نحو وثيق بالحلف، بصورة أفضل وأسرع في مكافحة فيروس كورونا".

وذكر ستولتنبرج أن الناتو سينتهي من وضع الخطط قريبا لطرحها على وزراء دفاع الحلف للتشاور بشأنها في منتصف يونيو الجاري، خلال اجتماع افتراضي.

وأوضح ستولتنبرج أن الخطط تتضمن إجراءات مثل توفير إمكانات نقل للمواد الطبية وإنشاء مرافق تخزين، التي توفر الوصول السريع إلى المعدات الطبية.