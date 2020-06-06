 الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 26 في احتجاجات بيروت اليوم - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر اللبناني: إصابة 26 في احتجاجات بيروت اليوم

هديل هلال
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 8:29 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 8:29 م

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان له، عن إصابة 26 شخصًا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، لافتة إلى إسعاف المصابين في المكان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، مساء السبت، أشار الصليب الأحمر اللبناني إلى نقل 11 جريحًا حتى الآن إلى المستشفيات.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، جولة جديدة من الاحتجاجات بهدف الضغط على الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة ‏الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

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