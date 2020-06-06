إصابات كورونا في الجزائر تتخطى حاجز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و50 إصابة.

ونقلًا عن «الإذاعة الجزائرية»، مساء السبت، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل ثمانية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 698.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 178 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 6631.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 390 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من ستة ملايين إصابة.