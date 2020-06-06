تفوق باوتيستا ودي مينور في بطولة فالنسيا الاستعراضية للتنس

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تغلب الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت على مواطنه بابلو اندوخار في اليوم الثاني من تحدي بلنسية الاستعراضي للتنس.

وفاز باوتيستا على اندوخار بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /1 و6 /1 اليوم السبت ليلتقي في اليوم الثالث غدا الأحد مع الأسترالي اليكس دي مينور.

واحتاج باوتيستا إلى ساعة واحدة للفوز على اندوخار في المباراة التي جرت في غياب الجماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحقق دي مينور فوزه الثاني على التوالي في البطولة الاستعراضية وتغلب على الإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد بنتيجة 7 /5 و6 /4.