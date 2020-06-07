المسماري: الجزيرة والقنوات التركية روجت لانتصارات وهمية لمليشيات أردوغان في ليبيا

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قناة الجزيرة والقنوات التركية روجوا لانتصارات وهمية لمليشيات أردوغان، أمس في طرابلس.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الجيش اتخذ القرار بالتراجع إلى نقطة آمنة، متابعًا أن المليشيات التي ترجمت التراجع على أنه انتصار، وحاولت التقدم بأكبر هجوم على مدينة سرت.

ولفت إلى استمرار المناوشات حتى الساعة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن القوات الجوية استهدفت أي تواجد للمليشيات في المنطقة، وهو ما أدى إلى القضاء على عشرات السوريين والأتراك، وسقوط المئات من الجرحى الليبيين.