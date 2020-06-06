 اجتماع ثلاثي لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة بالغربية - بوابة الشروق
السبت 6 يونيو 2020 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

اجتماع ثلاثي لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

علاء شبل
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 6:03 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 6:03 م

اجتمع وكلاء وزارة الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم بمحافظة الغربية الدكتور عبدالناصر حميده، والدكتور رائف يوسف، والمهندس ناصر حسن بديوان عام فرع الغربية للتأمين الصحي.

جاء ذلك لمناقشة الاستعدادات وآلية سير امتحانات الثانوية العامة والدبلومات لضمان سيرها على الوجه الأكمل في ظل فيروس كورونا والحفاظ على أبنائنا الطلاب والمراقبين، وخلق مناخ صحي ونفسي للطللبة وأولياء الأمور.

حضر الاجتماع نائب مدير عام الفرع للشئون الطبية ومسؤول مكافحة العدوى والطلاب ومدير إدارة التموين الطبي وأعضاء المكتب الفني ومسؤول الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك