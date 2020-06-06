أكبر حزب معارض في سنغافورة ينتقد تعامل الحكومة مع كورونا

دعا أكبر حزب معارض في سنغافورة إلى مراجعة شاملة لتعامل الحكومة مع فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى حالة الارتباك العامة بسبب وسائل الاتصال والإجراءات غير الواضحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريتام سنخ، رئيس حزب العمال ، قوله أمام البرلمان أمس الجمعة "هناك تصور بأن تعامل الحكومة مع ازمة فيروس كورونا لم يتضمن بالتأكيد أهدافا أكثر ارتباطا بشكل عام بحكومة سنغافورة، مثل الوضوح والحسم.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمل الشعبي يتولي السلطة منذ استقلال سنغافورة عام 1965 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بالانتخابات التي يجب إجراؤها في وقت مبكر من العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء لي هسين لونج ، وهو ابن رئيس الوزراء المؤسس لي كوان يو، لافتًا إلى أنه يعتزم التنحي عندما يبلغ من العمر 70 عاما في عام .2022.

من جانبه ،قال نائب رئيس الوزراء هينج سوي كيت في البرلمان أمس الجمعة أن الحكومة تشاورت مع مجموعة واسعة من الأشخاص لتقرر اسلوب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة حتى الآن عن حزمة تحفيز بقيمة 93 مليار دولار سنغافوري

(67 مليار دولار أمريكي ) ،و قال هينج إن 80% منها مخصص لدعم الشركات والعمال، حيث من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى مستوى قياسي يفوق 100 ألف عاطل هذا العام.