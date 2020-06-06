كورونا يواصل ضرباته بالبرازيل والمكسيك والهند وامريكا

واصل فيروس كورونا (كوفيد-19) ضرباته في البرازيل حيث تم تسجيل أكثر من ألف وفاة جديدة، وفي المكسيك تجاوزت حصيلة الوفيات في شركة النفط المملوكة للدولة "بيتروليوس ميكسيكانوس" وحدها مئة حالة.

وتجاوزت الهند إيطاليا في عدد الإصابات. وحذرت الصين مواطنيها من السفر إلى أستراليا ما تسبب في توتر العلاقات أكثر بعد دعوات من جانب أستراليا إلى التحقيق في منشأ الفيروس في ووهان بالصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت الوفيات الأمريكية بواقع أقل من 1 بالمئة وسوف تستأنف الفعاليات الرياضية المباشرة وإنتاج الأفلام في كاليفورنيا في 12 يونيو على أقرب تقدير. ويستخدم ثلث الأمريكيين المطهرات بشكل خطر في مساعي لحماية أنفسهم من الفيروس بما في ذلك إضافة مبيضات إلى الطعام للتخلص من المواد غير المرغوب فيها ، حسبما وجدت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب بأخذ التباعد الاجتماعي على محمل الجد بشكل أكبر عقب تسجيل قفزة في الإصابات.