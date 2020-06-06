الصحة السورية تعلن تسجيل حالة إصابة بكورونا والإجمالي يصل إلى 125

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، لشخص قادم من الأردن يعمل سائقا بين دمشق وعمان.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص يعمل سائقا على خط سورية–الأردن، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 125 إصابة".

وأشارت الوزارة إلى تعافي خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 125 إصابة، شفيت منها 58 إصابة، في حين توفيت 6 حالات.