قال الدكتور سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إنه يتمنى الانتهاء من قانون انتخاب المجالس المحلية، في دور الانعقاد الأخير، والذي سيكون لديهم متسع لمناقشة القانون به، لاحتمالية عدم حصول أعضاء المجلس على إجازة به من أجل إنجاز الأعمال المنوطة بالمجلس.

أضاف وهدان، في مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «القانون نزل جلسة ومناقشته ولكن تم إيقاف المناقشة لاعتراض كل القوى السياسية، وفي أمور كثيرة متعلقة بيه زي ترسيم الحدود واعتماد الحيز العمراني.. ونتمنى على إنه ننتهي من القانون ومصر في حاجة ليه».

وأشار إلى أن جدول أعمال المجلس سيسمح لمناقشة قانون المحليات، لأن المجلس قد لا يحصل على إجازة ويواصل العمل في دور الانعقاد الأخيرة (من المنتظر أن ينتهي في شهر أكتوبر) لإنجاز الأعمال المعلقة والمجدولة.