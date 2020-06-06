مساعد رئيس «الوفد» : مبادرة السيسي بشأن ليبيا تنهي معاناة الشعب وتعيد مؤسسات الدولة القوية

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم من القاهرة، لحل الأزمة الليبية، خطوة مهمة من جانب القيادة المصرية تنهي معاناة الشعب وتعيد مؤسسات الدولة القوية.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتحقيق صالح الشعب الليبي ومؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء حالة الصراع الدائرة على الأراضي الليبية والتي يدفع ثمنها الشعب الليبي نفسه.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على أن مصر هي الدولة الوحيدة في الإقليم والعالم التي لا تتدخل في الأزمة الليبية لتحقيق مكاسب او مصالح شخصية لها على حساب الليبيين، ولكن يدفعها رغبتها في توحيد الصف الليبي وإعادة مؤسسات الدولة لقوتها السابقة لتخطي مرحلة التناحر الحالية.

وأوضح الجندي، أن مبادرة الرئيس المعلنة اليوم من القاهرة بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، من شأنها وقف التدخلات الخارجية وإبعاد الأطراف الإقليمية الساعية إلى نشر الفوضى في المنطقة.

وأكد الجندي، أن أي حل للصراع في ليبيا يبدأ من تفكيك الميليشيات المسلحة ورفع يد الأطراف الخارجية التي تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب لها على حساب ليبيا وشعبها.