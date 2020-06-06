ليبيا تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 239

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى 239.

وأشار المركز إلى سلبية 605 عينات وإيجابية 30 عينة بواقع حالة سجلت بمدينة مصراتة قادمة من مدينة سبها، وحالة جديدة من صرمان، وحالة سجلت بمدينة طرابلس قادمة من براك الشاطئ، وتسع حالات مخالطين لحالة من مدينة طرابلس، و17 حالة مخالطين لحالات من مدينة سبها، وحالة جديدة من مدينة سبها.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 239 حالة إصابة، بينها 182 إصابة نشطة وخمس وفيات، فيما تعافي 52 شخصًا من الفيروس.