ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، إلى 9ر1 مليون إصابة حتى اليوم، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الزيادة تأتي أكثر من المتوسط اليومي البالغ 2ر1% الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 376208، بزيادة نسبتها 3ر0% عن الفترة نفسها من يوم أمس.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 96 وفاة.