 الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

لندن - د ب أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 7:19 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 7:19 م

أظهر فنان رسوم الجرافيتى البريطاني، الذى يشتهر باسم بانكسي، دعمه لحركة "حياة السود مهمة" من خلال لوحة نشرها على حسابه على "إنستجرام" اليوم السبت.

وقال الفنان إن النظام به خلل بالنسبة للأشخاص من ذوي البشرة السمراء، وأن مسؤولية البيض تتعلق بإصلاح ذلك النظام.

وأضاف: "إنها مشكلة للبيض".

ولقي المنشور إعجابا من جانب 3ر1 مليون شخص اليوم السبت.

ووقعت احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم ردا على مقتل جورج فلويد ، وهو رجل أمريكي من أصول أفريقي، على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية فى الخامس والعشرين من مايو الماضى.

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