تحيي الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتة، اليوم السبت، ذكرى ميلاد شاعر روسيا الكبير وعميد الأدب الروسي ألكسندر بوشكين (1799-1837).

تنظم الاحتفالية على صفحة الخريجين، ثم تنشر جميع المواد على موقع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بمشاركة الخريجين المتخصصين وفي مقدمتهم الدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي وعميد كلية الألسن السابق، والحائزة على وسام بوشكين من الرئيس الروسي بوتين، والتي تقدم مادة مصورة بالفيديو في 15 دقيقة عن أهم محطات حياة الشاعر الكبير، كما يشارك الدكتور أنور إبراهيم وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق، وأيضا الدكتور محمد نصر الجبالي المستشار الثقافي المصري في روسيا، ومجموعة كبيرة من الخريجين.

ويعد ألكسندر بوشكين أكبر شعراء روسيا وأكثر أدبائها حباً للشرق العربي وتأثراً به وهو يعد نموذجاً للفنان الشامل، فإلى جانب الشعر الذي يشغل مكانة مرموقة في إنتاجه كتب بوشكين التراجيديا القصيرة والمسرحية التاريخية والدراسات النقدية، كما أسس قبل وفاته مجلة المعاصر الأدبية عام 1836 وكتب للأطفال قصصا شعرية.

وقال عنه الأديب الروسي الشهير دوستويفسكي: (كل الكوكبة الحالية من الأدباء تعمل على هدى بوشكين ولم تصنع الجديد بعده، فكل البدايات كانت منه أشار بها علينا، فضلا عن أننا صنعنا أقل مما أشار به علينا).