موريتانيا تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 947 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء السبت، أشار مدير الصحة إلى تسجيل ست وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 في البلاد.

ولفت إلى تسجيل 35 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 104.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 390 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.