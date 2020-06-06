وزير التعليم في هونج كونج يطالب المدرسين باستدعاء الشرطة حال الإساءة إلى النشيد الوطني

طالب وزير التعليم في هونج كونج كيفين يونج، اليوم السبت، المدرسين الأوائل في المدارس باستدعاء الشرطة حال عدم احترام قانون جديد خاص بالنشيد الوطني.

وأضاف الوزير، لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج، أنه إذا كانت المدارس في وضع، يتم فيه الإساءة بشكل خطير للنشيد الوطني أو السخرية منه، عندئذ يتعين أن تستدعي "مسؤولي تطبيق القانون" لاستعادة النظام.

وكان نواب المجلس التشريعي بهونج قد أقروا أمس الأول الخميس مشروع قانون مثير للجدل بشأن النشيد الوطني.

وبدأت الجلسة صباح أمس الأول الخميس بصورة اعتيادية، ورفع الكثير من النواب لوحات تحيي الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لمذبحة ساحة "تيانانمين"، التي وقعت في بكين في الرابع من يونيو من عام 1989.

وتم التصويت على مشروع القانون، الذى يجرم "إهانة" النشيد الوطنى للصين، بأغلبية 41 صوتا، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي باري تيد هوي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، متحدثا من المجلس، إن القانون الجديد "غامض" ويمكن التلاعب به.

وأوضح أن المقصود بـ"الإهانة" ليس واضحا، وبسبب هذا الغموض فإنه يمكن استخدام القانون كأداة من قبل السلطات لسجن المعارضين لسنوات.

وجرت الجلسة في أجواء هادئة، على النقيض من الاجتماعات الأخيرة التي كانت تشهد حالة من الفوضى بين معسكرات المعارضة، وذلك رغم الخلافات الشديدة بين النواب بشأن تفاصيل القانون الجديد.