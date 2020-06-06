تحرير 62 محضرا لمخابز ومحال بيع سلع غذائية مخالفة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تحرير 62 محضرا لمخابز ومحال بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحال بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز؛ للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه، أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحال التموينية، وفي مجال المخابز تم تحرير 30 مخالفة شملت 19 نقص في الوزن، و5 لعدم مطابقة المواصفات، وواحد لكل من عدم صرف بون، وتصرف في دقيق، وعدم وجود ميزان، وعدم وجود قائمة أسعار، واثنان لتجميع دقيق، وفي مجال الأسواق تم تحرير 32 محضرا شمل 12 للبيع بأزيد من السعر، و9 لعدم الإعلان، و3 لعدم وجود ترخيص، و4 لعدم وجود شهادة صحية، و4 لتجميع بطاقات والتصرف في سلع تموينية.