السجن 5 أعوام لعاطل ونجله لتزويرهما رخصة سيارة نقل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم السبت، شخص عاطل يدعى "إ. ح."، ونجله "ح. إ."، بالسجن 5 أعوام؛ لإدانتهما بالتزوير في محررات رسمية "رخصة سيارة نقل"، وذلك في القضية رقم 436 لسنة 2019 جنايات برج العرب.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة شرطة المرور، يفيد إبلاغه من الإدارة الفرعية لمرور برج العرب، بقيام المتهمين بالتزوير في المحررات الرسمية الخاصة بملف سيارة نقل.

كشفت تحريات المباحث قيام المقضي بحقهما، بالاشتراك مع شخص مجهول، لتزوير توكيل رسمي عام برقم 1590 لسنة 2008 توثيق القنطرة شرق، وقيامهم بإعادة بصمتي الشاسية، والموتور لسيارة نقل تابعة لإحدى شركات المقاولات بعد أن استغنت عن الترخيص، وسلمت اللوحات لإدارة المرور، وقاما بالتزوير في صورة طبق الأصل من النموذج رقم 111 مرور، والتزوير في الاستعلام الأمني، حيث قام المتهم الأول ببيع السيارة بواسطة عقد مُحرر لشخص حسن النية، مستخدمًا الرخصة، والمحررات الرسمية المزورة.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعد سمك، وأمانة سر محمد صالح.