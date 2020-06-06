محافظ أسيوط: حملات تطهير ونظافة مستمرة بالمراكز والأحياء لمواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة؛ حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

وشهد حي غرب أسيوط حملة مكبرة مساء أمس الجمعة، برئاسة محمد بشير رئيس الحى لتطهير الشوارع والميادين خلال فترة الحظر بالفترة المسائية، كما شهدت مراكز صدفا والغنايم وديروط، ومنفلوط والقوصية حملات تطهير للمواقف والميادين والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية استمرار أعمال التطهير والتعقيم، ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب، ووحدة الإنقاذ السريع، مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة اعمال النظافة، ورفع جميع المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع.

وأشار إلى أن ذلك فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف جميع المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام باعمال النظافة فضلاً عن تطهير جميع الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كل الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد التنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة الى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

وجدد مناشدته للمواطنين بتجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.