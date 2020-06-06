بدء التشغيل التجريبي لمحطتي تحلية مياه البحر في مطروح والضبعة

أعلن الدكتور إبراهيم جبر رئيس مجلس إدارة شركة ممطروح لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، بدء التشغيل التجريبي لمحطات تحلية مياه البحر بكلا من مدينتي مرسي مطروح والضبعة بإجمالي طاقة إنتاجية تقدر بـ52ألف مكعب في اليوم، وذلك في إطار خطط الدولة لسد الاحتياجات المائية للمحافظة بتكنولوجيا التحلية.

وأكد رئس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن أعمال التشغيل التجريبي بدأت بمحطة تحلية البحر الرميلة 3 طاقة إنتاجية 12 ألف م3 يوم بتكلفة انشائية 160 مليون جنيه، وذلك لسد احتياجات مدينة مرسى مطروح، كذلك الاستعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه الضبعة بطاقة إنتاجية تقدر بـ40 ألف م3 /اليوم وذلك سكان مدينتي الضبعة ومرسي مطروح والمناطق السكانية الواقع بينهما، بإجمالي تكلفة تقترب من مليار جنيه.

ليصل بذلك إجمالي محطات تحلية مياه البحر بساحل محافظة مطروح إلى 11 محطة تحلية ممتدة بطول المدن الساحلية وبطاقة إنتاجية تقدر بـ338 ألف طن مياه شرب في اليوم.