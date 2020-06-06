قال روجر جودل، مفوض رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، أمس الجمعة إن الرابطة كانت قد أخطأت في عدم تشجيع الاحتجاجات السلمية ضد الظلم العنصري.

وجاءت تصريحات جودل، التي أدلى بها عبر مقطع فيديو، بمثابة تراجع كبير للرابطة عن موقفها الذي كانت قد أظهرته وسط الجدل الذي أثير في عام 2016 عند احتجاج سلمي ضد العنصرية من قبل كولين كايبرنيك، الذي كان لاعبا حينذاك لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

وأثار حادث وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، قبل أيام بعد أن جثم شرطي أبيض على رقبته، موجة واسعة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة، وقد ألقى الحادث الضوء من جديد على علاقة الرابطة باللاعبين ذوي البشرة السمراء وموقفها إزاء الاحتجاجات ضد العنصرية.

وقال جودل :"نحن في الرابطة نعترف بأننا كنا مخطئين في عدم السماع للاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في وقت سابق، وعدم تشجيعهم على التعبير عبر الاحتجاج السلمي. نحن في الرابطة نؤمن بأن حياة السود مهمة."

وأضاف :"بدون اللاعبين السود، ما كانت هناك رابطة لكرة القدم الوطنية".

وكان كايبرنيك النجم السابق لفرانسيسكو فورتي ناينرز قد دفع ثمن تصرفه في عام 2016، حيث لم يجر تجديد عقده بعد أن انتهى في أوائل عام 2017، ولم يشارك في أي مباراة في الدوري منذ ذلك الوقت، رغم أنه كانت يتمتع بقدرات عالية كلاعب.