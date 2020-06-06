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تنظم إدارة خدمات المعلومات بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الاثنين، محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان "التعليم في عصر جديد: قدرات ومهارات".

يلقي المحاضرة الدكتور شريف دلاور، المفكر والكاتب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال صفحة مكتبة الإسكندرية خدمات الجمهور.

وتدور المحاضرة حول التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في العالم العربي، إذ يتطلب القرن الحادي والعشرون الاستمرار في مواجهة المعرفة والمنافسة الاقتصادية بين الدول.

وسوف تناقش المحاضرة ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل والحاجة الملحة إلى عاملين يمتلكون مهارات تمكنهم من العمل والحياة في ظل ظروف العولمة والانفتاح العلمي الذي يقود العالم.

كما ستناقش المحاضرة أهمية امتلاك مهارات لحل المشكلات بطرق إبداعية، والتفكير الناقد، والتواصل، والتعاون لتحقيق سبل واقعية للنجاح.