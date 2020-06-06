«الصحة الروسية»: تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الكورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد باسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد).

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم السبت، أن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى.

يوفي سياق متصل، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا"، تسجيل 8855 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم روسيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 458 ألفا و689 إصابة.

وأضاف المركز الروسي أنه تم تسجيل 197 وفاة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة بـ 144 وفاة يوم الخميس ، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في روسيا إلى 5725 شخصا.

وأشار البيان إلى تسجيل 1992 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و 758 إصابة في ضواحيها ، بجانب 347 إصابة في مدينة سان بطرسبرج، منوها بأن 8708 أشخاص تعافوا من المرض خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 221 ألفا و 388 شخصا.