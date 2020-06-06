الرئيس الإيراني يؤيد المزيد من إجراءات تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إنه يؤيد القيام بالمزيد من إجراءات تخفيف القيود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وأضاف روحاني: "ليس أمامنا من خيار سوى تمكين المواطنين من بدء عملهم في نفس الوقت الذي نكافح فيه الوباء".

وتابع أنه سيتم السماح بإعادة فتح مراكز الرعاية النهارية ودور السينما اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، في ظل شروط صارمة ووفقا للمتطلبات الصحية.

وذكر روحاني في موقعه على الإنترنت أنه تم السماح للمساجد بأن تعيد فتح أبوابها، بما في ذلك أداء صلاة الجمعة، كما سيتم السماح بإقامة الحفلات الموسيقية مرة أخرى.

وأكدت إيران حتى يوم السبت 167156 حالة إصابة و8134 حالة وفاة بالفيروس، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.