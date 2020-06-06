 الرئيس الإيراني يؤيد المزيد من إجراءات تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا - بوابة الشروق
السبت 6 يونيو 2020 5:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الإيراني يؤيد المزيد من إجراءات تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 5:21 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 5:21 م

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إنه يؤيد القيام بالمزيد من إجراءات تخفيف القيود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وأضاف روحاني: "ليس أمامنا من خيار سوى تمكين المواطنين من بدء عملهم في نفس الوقت الذي نكافح فيه الوباء".

وتابع أنه سيتم السماح بإعادة فتح مراكز الرعاية النهارية ودور السينما اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، في ظل شروط صارمة ووفقا للمتطلبات الصحية.

وذكر روحاني في موقعه على الإنترنت أنه تم السماح للمساجد بأن تعيد فتح أبوابها، بما في ذلك أداء صلاة الجمعة، كما سيتم السماح بإقامة الحفلات الموسيقية مرة أخرى.

وأكدت إيران حتى يوم السبت 167156 حالة إصابة و8134 حالة وفاة بالفيروس، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك