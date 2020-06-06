وزيرة الصحة تكلف مدير التأمين الصحي بالإسكندرية بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة عمل غرفة العمليات بالمحافظة لإدارة أزمة كورونا

محافظ الاسكندرية يشيد بجهود الوزارة فى التعامل مع جائحة كورونا.. ويؤكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة للتصدي للفيروس

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة تطبيق خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بديوان عام محافظة الإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء جاء على خلفية زيارة الوزيرة لعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، هي (أبو بو قير، جمال عبد الناصر، كرموز)، في إطار متابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة هو تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما تشمل أعمال اللجنة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم ممثلين عن مديرية الشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزوديها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى، موضحًا أنه سيتم بدء العمل بهذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري، للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضي.

وتابع أن الوزيرة أشادت بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس المستجد بالمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، ووجهت الوزيرة الشكر لجميع العاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مؤكدة حرصها على تواصلها المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا.

وذكر مجاهد أن الوزيرة شددت على التدريب المستمر للأطباء والأطقم الطبية، على أساليب مكافحة العدوي، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تسخير كافة إمكانيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلي تضافر جميع الجهود للتغلب على هذه الأزمة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات بصفة دورية، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى، مشيدًا بخطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.