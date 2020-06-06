تعافي 21 حالة مصابة بكورونا وخروجها من عزل أبي قير بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية في أبوقير بالإسكندرية، اليوم السبت، عن خروج 21 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى 430 شخصا بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم.

وقال الدكتور محمد عماد، المدير الطبي لمستشفى عزل المدينة الشبابية بأبي قير، في تصريحات صحفية، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 21 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، متابعا أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر بأبو قير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.

وأضاف مدير العز الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المحولين لحجر أبو قير إلى 454 حالة نقاهة.