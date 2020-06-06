 مستقبل وطن:الحل السياسي السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا - بوابة الشروق
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مستقبل وطن:الحل السياسي السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا

علي كمال
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 7:44 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 7:44 م

أشاد المهندس عبدالحميد عبدالله الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ"إعلان القاهرة" والتي تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وقال "الهواري"، في بيان له اليوم، إن المبادرة تشتمل علي حلول مهمة وواقعية للأزمة الليبية منها احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مشيرًا إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، وأن هذه المبادرة التاريخية تأتي في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين.

وأكد القيادي بـ"مستقبل وطن"، على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

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