 ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 183678 بعد تسجيل 407 حالات جديدة - بوابة الشروق
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ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 183678 بعد تسجيل 407 حالات جديدة

أ ش أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 9:53 ص

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفعت إلى 183678 حالة، وذلك عقب تسجيل 407 حالات إصابة جديدة.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8646 حالة، وذلك عقب تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كثيفة في جميع أنحاء العالم في غضون شهرين.

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