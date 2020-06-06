أعرب طارق العشري، المدير الفني للمصري، عن اشتياقه لعودة النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أنه يترقب قرار اتحاد الكرة في استكمال الموسم من عدمه.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: "متشوقين جدًا لعودة المسابقات مرة أخرى، ولكننا ننتظر قرار اتحاد الكرة هل يستكمل الموسم الحالي أم نبدأ الدوري الجديد حتى نحدد برنامج إعداد الفريق".

وعن أزمة الفريق مع اللاعب الشيخ موكورو أضاف العشري: "موكورو تسبب لنا في أزمة كبيرة بسبب منع القيد، مجلس الإدارة يسعى بكل قوة لإنهاء الأزمة وخطى خطوات جيدة في سبيل ذلك، أتابع الوضع مع عبد الظاهر السقا والنادي دفع جزء من الأموال".

وتابع: "اللاعب لا يستحق اللعب في المصري وطلبت الاستغناء عنه، مركز الجناحين لدينا فيه عدد جيد من اللاعبين، لا يجوز التعاقد مع لاعب أجنبي ليكون رقم 4 في ترتيب اللاعبين".

العشري أيضا تحدث عن العروض المقدمة للاعبي المصري قائلًا: "الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأنباء عن عروض للاعبي المصري وخاصة كريم العراقي ومحمود وادي، ولكن كلمة القطع التي أشدد عليها، لن ينتقل أي لاعب من المصري في الفترة الحالية، النادي له شعبية وله هدف معين، ولن نفرط في أي عنصر من القوام الأساسي للفريق".

وأتم: "لا نريد الحديث عن هذه الأمور في ظل أزمة المنع من القيد، إذا حللنا الأزمة، سيكون لدينا فرصة لتعويض اللاعبين إذا وجدنا أفضل منهم".