 حميات بورسعيد تنتج أسورة جديدة لحالات كورونا الإيجابية المعزولة منزليا - بوابة الشروق
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حميات بورسعيد تنتج أسورة جديدة لحالات كورونا الإيجابية المعزولة منزليا

محسن عشري
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 12:18 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 12:18 م

قال الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفى الحميات في بورسعيد، إنه تم عمل أسورة مميز لحالات العزل المنزلي لمصابي كورونا تحت متابعه مستشفى حميات بورسعيد.

وأوضح "الجرايحي"، في تصريحات صحفية، أن مستشفي الحميات ابتكرت أسورة لونها أحمر للحالات الإيجابية ‏المعزولة في المنزل لمتابعتهم، ولا يمكن نزعها إلا بمعرفة المستشفى، كما منعت نزولهم ومتابعتهم بالمنزل وإجراء المسحات لهم بالمنزل وتوصيل العلاج المقرر لهم، والحالات المخالطة للمصابين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الإصابة بعدوي فيروس كورونا.

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