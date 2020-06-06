إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي منذ بداية أزمة كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم السبت، 993 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، في أعلى معدل إصابات يومي منذ بداية الأزمة في أول مارس الماضي؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 30 ألفا و514 حالة.

وذكرت صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالات المُسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوزت أعلى معدل إصابات تم تسجيله سابقا وهو 973 حالة في 21 مايو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن معدل ارتفاع الإصابات يتسارع أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 10 آلاف حالة في 60 يوما، بينما بلغ 20 ألفا في 21 يوما فقط، ثم بلغ 30 ألفا في 16 يوما.

وقال أحمد يوريانتو المتحدث باسم اللجنة الأندونيسية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" - في بيان نقلته الصحيفة - إنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 1801، بينما تعافى 464 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 9907 حالات.