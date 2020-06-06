«لوريال مصر» تتبرع بعشرات الآلاف من مطهرات الأيدى المنتجة محليا بمصنع لوريال مصر

بدأ مصنع لوريال مصر بإنتاج مطهرات الأيدى التابعة للعلامة التجارية «غارنييه» لينضم بذلك إلى 28 مصنعا للوريال حول العالم لدعم المجتمع والفئات الاكثر احتياجا، حيث أطلقت شركة لوريال مصر «برنامج التضامن» بهدف المساهمة فى دعم التصدى لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يأتى تماشيا مع المجهودات الحثيثة لمجموعة لوريال العالمية.

وفى هذا السياق، قامت الشركة بالتبرع بأكثر من خمسين ألف مطهر أيدى من الإنتاج المبدئى للمصنع لدعم مجموعة من الفئات والتى تضمنت مستشفيات العزل ومسئولى الرعاية الصحية الذين يمثلون خط الدفاع الأول للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى منظمات العمل المدنى غير الهادفة للربح والتى تحمل على عاتقها مسئولية حماية الفئات الأكثر احتياجا علاوة على الافراد بمستشفيات العزل الصحي.

ومن جانبه، قال بنوا جوليا ــ مدير عام شركة لوريال مصر: «تشعر لوريال مصر بمسئولية كبيرة تجاه هذه الأزمة وبضرورة التضامن مع المجتمع لمواجهة هذا الوضع الاستثنائى خاصةً فى المجتمعات الأكثر احتياجا وكل من يقف فى الصفوف الأولى للتصدى لهذا الفيروس والصعوبات الحالية». وأكد جوليا أن مصنع لوريال مصر يعمل على مدار الساعة بالتزام شديد لتقديم المساعدة فى ظل التحديات الراهنة كما سيواصل المصنع إنتاج مطهرات الأيدى طالما كان ذلك ضروريا كالتزام من الشركة تجاه المجتمع».

وعلقت نهلة مختار ــ مدير التواصل والتنمية المجتمعية: «حريصون دائما على تطبيق أكفأ استراتيجيات المسئولية المجتمعية التى تهدف إلى دعم مختلف الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا وبالأخص فى ظل الظروف الحالية». وأضافت: نأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة خطوة فعالة فى دعم الجهاز الطبى وشركائنا فى النجاح، وذلك إيمانا منا بدورهم الهام فى التصدى للأزمة.