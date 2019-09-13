رئيس الوزراء المجري يشير إلى تحسن العلاقات مع بعض الدول المجاورة

أقدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على خطوة استثنائية بتخفيف حدة الخطاب القومي في كلمة تحدث فيها عن تحسن العلاقات مع بعض الدول المجاورة.

وفي كلمة ألقاها بعد يومين من الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية عام 1920 التي جردت المجر من نحو ثلثي أراضيها، ألقى أوربان الضوء على تحسن العلاقات مع أربع دول مجاورة ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أوربان: "نحن سعداء لبناء مستقبل مشترك مع سلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وصربيا التي تفتخر كل منها بنفسها كدولة"، جاء ذلك في كلمة في بلدة حدودية بشمال المجر.

يعتبر كثيرون معاهدة تريانون التي مثلت نهاية الحرب العالمية الأولى للبلاد في 4 يونيو 1920، مأساة قومية حتى يومنا هذا.

وقال أوربان إن المجر تتعاون مع جاراتها في مشاريع للبنية التحتية مثل بناء طريق سريع إلى كوشيتسه بسلوفاكيا وجسور وخط سكة حديد إلى بلجراد.