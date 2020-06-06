 الإمارات تسجل 626 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 626 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 8:28 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 8:28 م

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة 38 ألفًا و268 حالة.

وأشارت «الصحة الإماراتية»، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إلى تسجيل 724 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 21 ألفًا و61.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة؛ بسبب فيروس «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات العربية المتحدة إلى 275.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 390 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.

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