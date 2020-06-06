تعد الكاكابو من أضخم الببغاوات التى توطنت في الأرض لدرجة عدم قدرتها على الطيران بوزن جسمها الثقيل وهى أيضا من أحب الببغاوات للإنسان بوجهها الشبيه بالبومة الذى يساعدها على التكيف مع الحياة الليلية ولكن غزو الإنسان لأراضيها فى نيوزيلندا واستقدامه للمبيدات الزراعية والحيوانات الأليفة مثل القطط لم يتبق من تلك الطيور سوى 212 فى البرية لذلك سارع العلماء للحفاظ عليها ولتكون الطائرات المسيرة درونز من أحدث الجهود.

ونقلت صحيفة الجارديان عن أندرو ديبغى مسؤول حماية الكاكابو بجزيرة نيوزيلندية إن أعداد الببغاوات قليلة لدرجة أن كل منها له اسمه على غرار سوزان وروف وكل منها لديه شريحة تعقب ولكن تتبع تلك الشرائح بواسطة الملاحقة الأرضية يتطلب جهد وله تبعات سيئة على الطيور.

ويضيف ديبغى أنهم كانوا عند فقدان الاتصال بأحد الببغاوات نتيجة ضعف الإشارة الأرضية كانوا يلجئون إلى الطيران المروحى لالتقاط الإشارة فى مهمة مكلفة ومعقدة ولذلك لجأ العلماء للدرونز والتى تمت تجربتها فى 5 رحلات يومية تستغرق 3 أيام متواصلة.

وتقول ديبى سوندرز مديرة شركة الدرونز المخصصة للحياة البرية فى أستراليا، إن الدرونز لديها فعالة لدرجة قدرتها علي متابعة 40 ببغاء في وقت واحد والتقاط إشارات شرائحها الإلكترونية فى أى مكان كانت فيه.

ويتابع ديبغى أن من مميزات الدرونز عدم اقترابها كثيرا من الطيور إذ تحلق بارتفاع 100 متر، كما أن لفتين منها فقط كفيلة برصد الكثير من الطيور وجمع البيانات المختلفة عنها.

وأشار ديبغى إلى إمكانية توسيع استخدام الدرونز فى الغابات الكثيفة التى لا يفضل دخول الإنسان إليها.