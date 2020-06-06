قال النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف سيتقدم بتعديلات مشروع مواد قانون مجلس النواب، ومفهومها، والنظم الانتخابية الخاصة بها، غدًا الأحد، مؤكدًا أن «الاستحقاقات الانتخابية أمر بديهي»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مسيرة الحياة الانتخابية يجب أن تستمر في مصر، لافتًا إلى أن «مسيرة الحياة والنظام السياسي في مصر يتوفر لهما أكبر قدر من الالتزام بالاستحقاقات والاستقرار».

وأشار إلى أن «تقديم الائتلاف لمشروعات القانون خطوة أولى لعملية حراك في الوفاء بالتشريعات المقدمة»، قائلًا إن الائتلاف قدم تعديلات القوانين بعد التشاور مع الأحزاب المشكلة، وأطياف المؤسسات كلها.

وتابع: «متواصلون من خلال المكتب السياسي مع الأحزاب المشكلة للائتلاف، والخبراء، والمفكرين، والسياسيين، للحصول على أكبر قدر من الحالة التوافقية، وإجراء التعديلات في حدود الممكن، بحيث لا يوجد بها نوع من العراك السياسي».

ولفت إلى أن تطبيق تجربة «القائمة» في الانتخابات البرلمانية السابقة تجربة ناجحة جدًا حققت نوعًا من التوازن بين النواب أصحاب الخبرة التكنوقراطية في الملفات التي يتولونها، والنواب أصحاب العمل الشعبي المتسع، متابعًا أن «الخلط بين الفردي والقائمة المطلقة تجربة تحتاجها مصر في الوقت الحالي».

وأعلن ائتلاف دعم مصر بتقدمه، غدًا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، حيث أكد النائب عبدالهادي القصبي أن تعديلات مشروع القانون أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

ونصت التعديلات على أن يتكون الصندوق من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.