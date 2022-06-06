علق كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، على خسارة فريقه بهدف دون رد أمام مصر في المباراة التي جمعت بينهما أمس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال دياوارا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة، وحاولنا التسجيل في المنافس، والأداء مقبول بالنسبة لي، مصر كانت محظوظة بتوقيت الهدف».

وأضاف: «كان هدفي الفوز وليس التعادل، وإصابة المدافع الأيمن كانت السبب في هدف مصر».

وواصل: «الخوف الأكبر كان من محمد صلاح، ولكن اتضح من خلال المباراة أن هناك لاعبين آخرين مميزين في مصر»

وأتم: «حزين لأنني استقبلت هدفًا في الدقائق الأخيرة، والحقيقة لم أتوقع حدوث ذلك في هذا التوقيت، ولكني لا أستطيع أن ألوم اللاعبين بل بالعكس سأقدم لهم التهنئة لأن الفريق كان جيدًا، ولا يمكنني أن أهدم من روحهم المعنوية».