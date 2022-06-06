تأكد غياب لوكاكو عن بلجيكا أمام بولندا

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا غياب نجمه روميلو لوكاكو بسبب الإصابة عن المواجهة أمام بولندا بعد غد الأربعاء في دوري الأمم الأوروبي.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني في التصنيف العالمي، لكنه تعرض لهزيمة قاسية أمام هولندا يوم الجمعة الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخرج لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي مصابا في الشوط الأول بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، لكن طواحين هولندا سجلت بعدها أربعة أهداف لتحقق فوزها الأولى على بلجيكا منذ عام 1997.

وقال مارتينيز بعد المباراة إن لوكاكو يعاني من كدمة قبل أن يؤكد اليوم الاثنين أن مهاجم تشيلسي سيغيب عن المواجهة أمام بولندا بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لوكاكو سيشارك في المواجهة أمام ويلز وكذلك مباراة الإياب أمام بولندا الشهر الحالي.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية اليوم الاثنين "الهزيمة أمام هولندا ذكرتنا بالمستوى الذي ينبغي علينا الوصول إليه من أجل كأس العالم".

وأضاف "هذه النوعية من المباريات القوية ستساعدنا على التحسن، لا نحب الخسارة لكننا سنتعلم، إنها عملية مستمرة، والاختبار التالي سيأتي سريعا أمام بولندا".