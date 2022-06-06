علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية، على طلب نادي الزمالك بشأن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي إلا بعد لعب الأحمر لمؤجلاته في الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة بطولة الدوري الممتاز، 19 يونيو الجاري.

وقال حسين، في تصريحاته عبر قناة "الحياة": «الزمالك قال إنه لن يخوض مباراة الأهلي إلا عندما يلعب الأحمر مؤجلاته، الأندية معها جدول الدوري، وهم من اختاروا هذا الطريق»

وأضاف: «نحن كنا قد وضعنا تصور آخر وهو أن نلعب دوري من دور واحد، ولكن كل الأندية اختارت شكل الدوري الحالي».

وأوضح: «من المعروف أن الفريق الذي يصل لنهائي بطولة قارية سيكون لديه مباريات مؤجلة أكثر، الأمر ليس بأيدينا والأمور كلها صعبة».

وواصل: «الجدول موجود مع الأندية، والقرار أيضا لديهم، لكن المباراة ستلعب في موعدها».

وشدد: «كما أعلنّا من قبل أن الدوري سينتهي يوم 30 أغسطس المقبل، ولا يوجد لدينا وقت لكي نعدل موعد أي مباراة، لو فعلنا عكس ذلك سننهي الدوري بعد يوم 30 أغسطس».

وسرد: «سنعطي شهرًا للأندية بعد نهاية الدوري الجاري وبعد ذلك نبدأ الدوري الجديد في بداية أكتوبر المقبل، وقمت بوضع جدول دوري الموسم الجديد بمواعيده، سنعود في الموسم الجديد لوضعه الطبيعي وننهي الموسم بشكل طبيعي في شهر مايو».

وحول مواعيد كأس الرابطة، أتم تصريحاته قائلا: «كأس الرابطة نقوم بتصنيعه في إنجلترا وتأخر هناك، وهذا سبب عدم إعلان مواعيد باقي المباريات البطولة، وسنحصل على الرد النهائي خلال الأسبوع الجاري».