بريطانيا:روسيا قصفت بنية تحتية للسكك الحديدية في كييف

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، إن صواريخ كروز روسية أطلقت من الجو وأصابت بنية تحتية للسكك الحديدية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد.

وأضافت الوزارة في إفادة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن القتال العنيف مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك وأن القوات الروسية تتجه نحو سلوفيانسك، وفقا لوكالة رويترز.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه سيقصف أهدافا جديدة في أوكرانيا إذا زودتها الدول الغربية بصواريخ بعيدة المدى.

ويقول مسؤولون أوكرانيون في سيفيرودونيتسك، وهي ساحة المعركة الرئيسية في الشرق حيث ركزت روسيا قواتها مؤخراً، إن هجوماً مضاداً أدى لاستعادة نصف المدينة.