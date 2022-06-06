قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي في الأعمال الفنية لبناء سد النهضة، بما يسبب تخبطا شديدا للسودان على وجه التحديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن السودان لا يعرف إن كان يفرِّغ السدود استعدادًا للمياه القادمة إليه، أمّ يحافظ على المياه تحسبا لقطع إثيوبيا للمياه.

وأشار إلى أن الخرطوم معرضة للغرق أو جفاف النهر، موضحًا أن إثيوبيا إذا ما خزّنت عشرة مليارات متر مكعب فهذا سيؤدي إلى قطع المياه عن السودان لمدة 40 يوما.

ونوه بأن إثيوبيا عندما خزنت خمسة مليارات متر مكعب قبل عامين، لم يكن السودان مستعدًا فتوقفت محطات شرب عن العمل بسبب انخفاض المنسوب.