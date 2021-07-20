تقرير: مشاورات لبنانية حول الرد على محاولة إسرائيل التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

أعلنت مصادر مطلعة أنّ الردّ اللبناني قيد التشاور على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة اسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت المصادر، لصحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة ببدء الحفر في حقل "كاريش".

وذكرت أنّ المعلومات التي تردّدت نفت أن تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وأنّ عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي للخط 29، وانّ البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الطاقة الاسرائيلية القول في بيان إن السفينة وصلت حقل كاريش أمس الأحد، وسوف تبدأ العمل بحلول سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار إن تدفقات الغاز سوف "تعزز من فائض الامدادات وأمن الطاقة لإسرائيل".

وأضافت أن الحقل "سوف يجعل إسرائيل مصدرا للغاز الطبيعي، كما سيجعل من الممكن زيادة صادرات الغاز الطبيعي" إلى مصر والدول الأخرى في المنطقة