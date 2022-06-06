تقرير: الصين تنهي تحقيقاتها مع شركة ديدي خلال الأسبوع الجاري

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تستعد الجهات التنظيمية الصينية لإنهاء تحقيقاتها مع شركة "ديدي جلوبال" لخدمات النقل الذكي وإعادة التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة العملاقة إلى متاجر تطبيقات الهواتف خلال الأسبوع الجاري، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلا الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المنظمين بصدد انهاء تحقيقاتهم أيضا بشأن أمن البيانات في شركتين آخريين وهما "فول تراك أليانس" ومنصة التوظيف الإلكترونية "كانزون".

وأضافت الصحيفة أن وكالات حكومية ومن بينها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أبلغت رؤساء تنفيذيين من الشركات الثلاث بخططها خلال اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إنه من المتوقع أن تتعرض الشركات الثلاث لعقوبات، من بينها غرامة كبيرة على شركة ديدي. كما ستعرض الشركات الثلاث نقل 1% من أسهمها إلى الدولة، مما يمنح المسؤولين رأيا أكبر في إدارة عمل الشركات.