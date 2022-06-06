السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.
جاء ذلك بناءا على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة.