 السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا


نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:31 م

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.

جاء ذلك بناءا على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة.

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