كوريا الجنوبية تسعى إلى تعاون ثلاثي مع إسرائيل والإمارات

طالبت وزارة الخارجية في سول مؤخرا بتقديم طلبات لأبحاث السياسات من أجل اكتشاف مشاريع تعاون ثلاثي بين كوريا الجنوبية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفقا لمصادر في الحكومة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة القول في إشعار بشأن طلبات تقديم العروض القول: إنه وسط تغير الوضع السياسي في الشرق الأوسط، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، تجذب إمكانيات تعزيز التعاون مع إسرائيل الانتباه، وتزداد الحاجة إلى اكتشاف أشكال جديدة من التعاون بين كوريا الجنوبية وإسرائيل.

وذكرت أن الجانب الإسرائيلي اقترح مؤخرا تعاونا ثلاثيا بين كوريا الجنوبية وإسرائيل والإمارات العربية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى النظر بشكل استباقي إلى الإمارات كدولة شريكة ثلاثية، حيث تتمتع بأكبر قدر من المرونة السياسية بين الدول العربية ولديها شراكة استراتيجية خاصة مع البلاد.

وتخطط الحكومة لاكتشاف مشاريع التعاون الثلاثي المحتملة من خلال الأبحاث، وتعمل على جمع الأفكار من خلال التواصل مع معاهد البحوث الإسرائيلية والإماراتية.

وأشارت الوزارة في طلبات تقديم العروض إلى المجالات التي يمكن اكتشاف مشاريع تعاونية فيها، وهي الثورة الصناعية الرابعة والابتكار العلمي وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي، والتي تتسم بحساسية سياسية وأمنية منخفضة.