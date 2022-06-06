براءة سائح ألماني وسجن بريطاني في قضية تهريب آثار عراقية

قررت محكمة استئناف الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، براءة السائح الألماني فولكر وايدمان من التهم الموجهة إلية في قضية تهريب آثار عراقية في محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد).

كما قررت المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق السائح البريطاني جيميس فيتون في نفس القضية.

وقال القاضي جابر الجابري رئيس محكمة استئناف الكرخ، خلال جلسة عقدت اليوم، إن الأدلة ضد السائح الألماني بشأن تهريب وحيازة قطع أثرية عراقية غير كافية لتجريمه وأن حيازته المواد الأثرية كان عرضيا ولم يقم بالتقاط القطع الأثرية من الأرض وقررت المحكمة إلغاء التهم الموجهة إليه والإفراج عنه مالم يكن مطلوبا بقضايا أخرى".

وأضاف: "أما المتهم جيمس فيتون فقد قررت المحكمة تجريمه في قضية تهريب آثار عراقية وإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما قابلة للتميز والاستئناف لمدة شهر، مشيرا إلى أن "جيمس أدين بنقل والتقاط القطع من موقع أثري عراقي معروف وتيقنت المحكمة من توفر القصد الجرمي لعملية التهريب وأن قانون الآثار العراقي يجرم من يقوم بهذا العمل بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت ولكن لكبر سنه قررت المحكمة تخفيف الحكم وإصدار عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما قابلة للتميز خلال 30 يوما من قرار الحكم".

وقررت المحكمة مصادرة القطع الآثرية وإيداعها في متاحف هيئة الآثار والتراث العراقية.

وقال المحامي فرات كبة محامى الدفاع عن السائح الألماني فولكر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن فريق الدفاع يعمل حاليا على استكمال مغادرة فولكر من السجن ومن ثم مغادرته العراق.

وأضاف أن فولكر عبر عن سروره بقرار القضاء العراقي وأنه الآن بصحة جيدة.