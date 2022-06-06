الأمم المتحدة تدعو لدعم اللاجئين الفلسطينيين ومنع هدم بيوتهم في الضفة الغربية

دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، لدعم اللاجئين الفلسطينيين ومنع هدم بيوتهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدا أن زرائع الهدم التي تبررها إسرائيل واهية إذ تكمن في عدم قدرة الفلسطينيين في الحصول على رخص بناء إسرائيلية وأنه من المستحيل الحصول عليها.

وذكر بيان صادر عن "أوتشا"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأسر الفلسطينية تلقت مؤخراً أمراً بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه إذا نُفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغاً و42 طفلاً بالقوة، وسيكون هذا التهجّيَر هو الثاني في غضون سنتين لأسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.

ورفض بيان (أوتشا) مبررات إسرائيل لهدم المبنى وهو استخدام السلطات الإسرائيلية الأراضي، التي يقع عليها المبنى كمساحة مفتوحة خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.

وأضاف (أوتشا) أن الجهود الأولية تهدف إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية، مؤكداً وقوف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم، وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، تم هدم 300 مبنى فلسطيني، أو الاستيلاء عليها، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.