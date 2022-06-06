رئيس التأمينات: لا وقف لصرف المعاشات حتى لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة وضعت خطة لاستبدال البطاقات الزرقاء – التي يستخدمها 6.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم - منذ بداية عام 2021، لافتًا إلى الانتهاء من استبدال 5.5 مليون بطاقة.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الهيئة أصدرت تنبيهات عبر وسائل الإعلام المختلفة اعتبارًا من بداية العام الجاري، بأن البطاقات الزرقاء التي لم تعد صالحة لإخراج المعاشات من الماكينات، تحتاج إلى تنشيط أو تجديد.

ولفت إلى أن المواطن بإمكانه تنشيط وتجديد البطاقة عبر التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات تابع له، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي والبطاقة الزرقاء، منوهًا إلى وجود 260 ألف بطاقة غير صالحة لصرف المعاشات في شهر يونيو.

ونفى رئيس القومية للتأمين الاجتماعي، وقف صرف المعاشات حال انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء الخاصة بالمواطن، مؤكدًا على استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية، من خلال آليات الصرف الأخرى.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري.

ولفت المركز، إلى أنه تواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري، من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهي «تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية».