سول وواشنطن تطلقان 8 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي في استعراض للقوة

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين 8 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي ردا على عملية الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية في اليوم السابق، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة العمليات المشتركة الكورية الجنوبية إن الدولتين الحليفتين أطلقتا صواريخ من منظومة أرض-أرض التكتيكية الصاروخية العسكرية على مدى فترة استمرت حوالي 10 دقائق اعتبارا من الساعة 0445 صباحا بالتوقيت المحلي(1945 بتوقيت جرينتش )، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الأحد 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى من 4 مواقع مختلفة تجاه البحر الشرقي في أعقاب مناورات بحرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمشاركة حاملة طائرات أمريكية.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان صحفي إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا بشكل مشترك صواريخ أرض - أرض لإظهار القدرة والموقف لشن ضربات دقيقة فورية على مصدر الاستفزازات وقوات قيادتها ودعمها".

وأضافت أن "جيشنا يدين بشدة سلسلة الاستفزازات بالصواريخ الباليستية التي تقوم بها كوريا الشمالية ويحثها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات العسكرية في شبه الجزيرة والتي تزيد من المخاوف الأمنية".

وحذر مسؤولون في سول من أن الاستفزازات العسكرية لبيونج يانج ستقابل بردود فعل .

يشار إلى أن بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية،من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات ، في 25 مايو الماضي، نفذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عمليات إطلاق صواريخ مشتركة في أول تحرك مشترك لهما منذ عام 2017.